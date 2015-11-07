Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Титов: «Глушакова и братьев Комбаровых никто не будет убирать»

    Тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал информацию о том, что Денис Глушаков и братья Кирилл и Дмитрий Комбаровы будут выставлены клубом на трансфер.

    «Слухи есть слухи. Гарантий мы не даем никому, все надо доказывать на поле. Но Глушакова и братьев Комбаровых никто никуда не убирал и не будет убирать. У них действующие контракты, ребята работают. Дима и Денис сегодня в составе. Это ответ всем тем, кто пытается раздуть сенсацию. Не получится», - говорит Титов.

    Отметим, что Дмитрий Комбаров и Глушаков попали в стартовый состав «Спартака» на матч 15-го тура РФПЛ против «Терека».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 20:25
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:52

      Титов вы были и есть умничка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 ноября 2015, 20:35

      Вот смотрю сейчас на потуги Спартака против Трека и думаю: не надо их убирать, вроде ребята неплохие. А продать можно. Может, кто и возьмёт...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11