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    Варди стал вторым игроком, забившим в девяти матчах АПЛ подряд

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди отличился в матче 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1). Таким образом, футболист забивает уже в девяти турах АПЛ подряд.

    Ранее подобное достижение покорялось только игравшему за «Манчестер Юнайтед» Рууду ван Нистелрою. В 2003 году голландец забил в десяти играх подряд.

    Для Варди этот гол стал 12-м в 12-ти турах АПЛ этого сезона. Кроме того, футболист записал на свой счет одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 7 ноября 2015, 21:49

      Коасава!!Лестер мне сейчас симпатичен,даже очень!Команда очень здорово играет!

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 7 ноября 2015, 20:20

      Жжет тип!) Должен догнать Рууда!)

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