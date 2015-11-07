Варди стал вторым игроком, забившим в девяти матчах АПЛ подряд

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отличился в матче 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (2:1). Таким образом, футболист забивает уже в девяти турах АПЛ подряд.

Ранее подобное достижение покорялось только игравшему за «Манчестер Юнайтед» Рууду ван Нистелрою. В 2003 году голландец забил в десяти играх подряд.

Для Варди этот гол стал 12-м в 12-ти турах АПЛ этого сезона. Кроме того, футболист записал на свой счет одну результативную передачу.