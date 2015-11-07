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    УПЛ. «Шахтер» обыграл «Александрию», «Карпаты» и «Металлист» поделили очки

    В матче 14-го тура УПЛ «Шахтер» оказался сильнее «Александрии» - 3:2. За «горняков» отличились Дентиньо, Гладкий и Тейшейра, а голы «Александрии» на счету Запорожана и Пономаря.

    Еще одна встреча тура завершилась ничьей между «Карпатами» и «Металлистом».

    Чемпионат Украины. УПЛ. 14-й тур

    Александрия – Шахтер – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Дентиньо, 14; 1:1 – Запорожан, 16; 1:2 - Гладкий, 43; 1:3 – Тейшейра, 54; 2:3 - Пономарь, 90.

    Карпаты – Металлист – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Приемов, 41; 1:1 – Голодюк, 57.

    Удаления: Шендрик, 31; Тейшейра, 90.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 8 ноября 2015, 14:32

      Александрия красавцы! Дали бой Шахте!

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