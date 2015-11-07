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    Англия требует от ФИФА разъяснений по вопросу выбора места проведения ЧМ-2018

    Футбольная ассоциация Англии обратилась в ФИФА с требованием разъяснить слова президента организации Зеппа Блаттера. Напомним, Блаттер утверждал, что договоренность отдать ЧМ-2018 России существовала еще до голосования.

    «FA пересматривает свою позицию, и, как следствие, обратилась в ФИФА с целью разъяснить ряд важных вопросов о процессе, в результате которого ЧМ-2018 был отдан России. Эти вопросы основаны на интервью Блаттера ТАСС и Financial Times. В то же время, мы официально сохраняем свою позицию», - заявил представитель организации.

    Источник: Guardian.com

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    07.11.2015 19:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 7 ноября 2015, 21:55

      Чмошники английские! Не ваш чемп, успокойтесь и не бомбите - все равно не отдадим!

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