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    Ребров: «Как капитан отвечаешь не только за ворота, но и за атмосферу в команде»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров, назначенный капитаном команды, рассказал о своей семье и том, как он себя чувствует в новом статусе.

    «Когда с женой познакомился, моя карьера пошла вверх. Если одним словом сказать, это моя спина. Меня часто не бывает дома, я часто бываю в разъездах. При этом знаю, что мои дети всегда сыты и одеты, а дома все в порядке. Мне хочется бежать домой. Для меня это самое главное», - говорит Ребров.

    Сын футболиста «Спартака» занимается в хоккейной школе «Динамо».

    «Старший сын пошел в хоккейную школу «Динамо“. У него был красный шлем, рейтузы тоже с красным цветом. На первой тренировке маме сказали: «Давай в магазин, покупай белый шлем и синие рейтузы“.

    По словам Реброва, он осознает всю ответственность, которая ложится на него как на капитана.

    «Как капитан отвечаешь не только за ворота, но и за атмосферу в команде. Любые негативные моменты в команде сразу тебе предъявляются — не ловишь мячи, не можешь в команде наладить атмосферу… Это большая ответственность. Когда об этом задумываешься, понимаешь всю значимость».

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2015 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:38

      И какова атмосфера при аленическом руководстве?

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