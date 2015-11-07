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    «Ростов» не мог покинуть Екатеринбург из-за сообщения о бомбе

    «Ростов» не мог вовремя вылететь из Екатеринбурга, где команда проводила матч 15-го тура РФПЛ против «Урала» (2:1), из-за сообщения о том, что местный аэропорт заминирован. Об этом рассказал главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула, чьи подопечные должны были лететь домой вместе с первым составом.

    «У нас случилась неприятная ситуация. Мы в аэропорту, но не можем улететь, потому людей эвакуировали из-за того, что, по сообщениям, аэропорт заминирован. Приехали в аэропорт и такие проблемы» - говорит Гамула.

    Сообщается, что из аэропорта были эвакуированы около 150 человек, а прибывшие на место специалисты не обнаружили взрывного устройства. Позже появилась информация о том, что «Ростову» все-таки удалось сесть в самолет.

    «Команда садится в самолет. Мы прибыли в аэропорт сорок минут назад. В здание никого не пускали, людей эвакуировали. Сейчас все в порядке. Дали разрешение на вылет. Аэропорт был закрыт полдня. Летим чартерным рейсом до Ростова», - сказал вице-президент клуба Александр Шикунов.

    Источник: Р-Спорт

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    07.11.2015 19:00
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