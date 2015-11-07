Баринов: «Расстроюсь, если Халк не сыграет с «Локомотивом» – люблю настоящий футбол»

В преддверии матча 15-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Зенитом" народный артист России и давний болельщик железнодорожников Валерий Баринов рассказал, чего ждет от этого противостояния.

"Конечно, "Зенит" – это не тот соперник, в матче с которым можно вернуться в игру. Это будет очень серьезная игра. Есть надежда на то, что "Зенит" сейчас очень серьезно нацелен на Лигу чемпионов, и матчи, которые он проводит в чемпионате, получаются достаточно неровными. Нет в чемпионате такой убедительной и солидной игры у "Зенита", как в Лиге чемпионов. Только на это и надеюсь, что "Зенит" не соберется, и это пойдет на пользу "Локомотиву".

Не знаю, как чувствует себя Халк. Очень расстроюсь, если он не выйдет на поле. Поскольку я люблю футбол по-настоящему, для меня появление такого игрока и каждый матч с ним - это всегда интересно. Я бы хотел, чтобы он завтра появился на поле

Если будет результат, а это хотя бы очко в матче с "Зенитом", я буду доволен. Возможная ничья успокоит ребят", - рассказал Баринов.