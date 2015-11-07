Перевертайло: «Ребята правильно воспринимают мои требования – отсюда результаты»

Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Амкаром" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

- Все ли получилось?

- Мы добились максимального результата. Первый там носил характер разведки. Во втором появились свободные зоны и возможности проводить быстрые атаки. Я считаю, мы контролировали игру.

- Сегодня у "Уфы" была необычная схема. Довольны перестроениями?

- Да, то, что я просил сделать ребят, было выполнено.

- Под вашим руководством команда одержала уже две домашние победы. Насколько это закономерно?

- Спасибо ребятам. Они правильно воспринимают мои требования, только благодаря этому такие результаты.