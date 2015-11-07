Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Перевертайло: «Ребята правильно воспринимают мои требования – отсюда результаты»

    Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло в эфире телеканала "Наш Футбол" прокомментировал победу своей команды над "Амкаром" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ.

    - Все ли получилось?

    - Мы добились максимального результата. Первый там носил характер разведки. Во втором появились свободные зоны и возможности проводить быстрые атаки. Я считаю, мы контролировали игру.

    - Сегодня у "Уфы" была необычная схема. Довольны перестроениями?

    - Да, то, что я просил сделать ребят, было выполнено.

    - Под вашим руководством команда одержала уже две домашние победы. Насколько это закономерно?

    - Спасибо ребятам. Они правильно воспринимают мои требования, только благодаря этому такие результаты.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 18:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11