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    Кавазашвили: «Спартак» на выезде может сыграть лучше, чем в домашнем матче»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры красно-белых против грозненского «Терека» в рамках 15 тура чемпионата России.

    «Разве можно сейчас говорить о том, как сыграет любая команда, начиная с «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и так далее? Я намеренно не упомянул ЦСКА и «Зенит», так как здесь можно предположить с вероятностью около 70 процентов, что эти команды удачно сыграют. Игра остальных клубов настолько неясна, что делать какие-то прогнозы невозможно.

    Если бы речь шла о «Спартаке», в котором я выступал в 1960-х годах, то ответ был бы следующий: мы будем играть на выезде и одержим победу. Сейчас красно-белые находятся в стадии становления. Если рассуждать на тему того, как команда Аленичева сыграет в Грозном, могу сказать одно: москвичам предстоит очень сложный матч. В этом сезоне «Терек» продемонстрировал, как удачно грозненцы могут проводить выездные игры. Тем более это касается домашних матчей.

    Сомневаюсь, что «Спартак» сможет сегодня одержать победу. Но у спартаковцев есть свойство, которое удивляет многих, — дома они могут сыграть хуже, чем на выезде с сильной командой. Поэтому от «Спартака» можно ожидать и победы в Грозном», - отметил Кавазашвили.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:08

      стыдятся болельщиков, если дома играют хуже,чем на выезде?

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