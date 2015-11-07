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    Юсупов: «Нам надо самим собирать очки, а не смотреть, что там у ЦСКА»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов признался, что четвертое место, занимаемое в чемпионате, для его команды не слишком привычно, а также рассказал о своих ожиданиях перед игрой с «Локомотивом» в 15 туре Премьер-лиги.

    «Наверное, непривычно, но разница же минимальная. Одну игру выиграли – и уже второе место. Первое, конечно, далеко, но надо самим собирать очки, а не смотреть, что там у ЦСКА. Думаю, что разница в результатах «Зенита» связана с тем, что Лига чемпионов – главный европейский турнир – там выкладываемся на двести процентов.

    «Локомотив» – серьезный соперник. На их стадионе очень интересно играть. Мотивация будет примерно такая же, как в Лиге чемпионов. Еще плюс в том, что мы с «Локо» в одинаковых условиях. И мы, и они играли на неделе в Европе», - отметил Юсупов.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.11.2015 17:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 ноября 2015, 12:25

      Вот и разъё... теперь !

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 7 ноября 2015, 19:00

      Лига Чемпионов это важно и выкладываетесь там на двести процентов, а вот в РПЛ можно и балду на поле гонять.
      Только за такое отношение вы в следующем году можете и без ЛЧ остаться

      2
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      Рейтинг: +12465

      Вомбат 7 ноября 2015, 18:48

      Понимай так, что там они выкладываются на 100%, а в чемпионате на 50%. Похоже на правду.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 7 ноября 2015, 18:36

      Эх Юсуп, математику учи, три очка берете - максимум третье место, ибо Ростов даже вас обошел.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 18:30

      По делу у ЦСКА надо снять половину очков, за неспортивное поведение.

      -2
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Zeff 7 ноября 2015, 18:35

      Неспортивное? Где это? Есть доказательства что мы делали что-то противозаконное. Да и за собой смотрите, как бы у зеньки твоей, да и у тебя ничего не отняли!

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > REX_AmIgO_13RUS 8 ноября 2015, 11:11

      У Локо за тупость? Обоснуй

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > zra78 9 ноября 2015, 06:12

      ЦСКА превыште всего. Они подкупают судей, игроков, команды. Вот это я называю неспортивным поведением.

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