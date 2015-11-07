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    Адамов: «Если бы не Бердыев, я бы сказал, что «Ростов» не сможет удержать второе место»

    Экс-игрок "Ростова" Роман Адамов поделился впечатлениями от работы главного тренера донской команды Курбана Бердыева и от выступления желто-синих в нынешнем сезоне.

    "Зная Курбана Бекиевича лично, могу сказать, что он не даст расслабиться команде. Исключаю возможность ситуации, когда игроки будут почивать на лаврах. Но на длинной дистанции ростовчанам будет сложно бороться за призовые места.

    Если бы тренером «Ростова» был не Бердыев, я бы сказал, что команда не сможет удержать второе место", - отметил нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 17:21
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