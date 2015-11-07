Скрипченко: «Говорить о «Ростове» как об одном из лидеров нашего футбола я бы не стал»

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш Футбол" поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила "Ростову" (1:2).

- Вы согласны, что это самое обидное поражение "Урала" в этом сезоне?

- Конечно же, проигрывать в такой игре обидно, но футбольные мелочи имеют большое значение. Да, погодные условия были непростыми для обеих команд, но тяжелое поле не помешало нам играть в хороший футбол. Стоит поблагодарить команду и двигаться дальше.

- Согласны, что "Ростов" сейчас один из лидеров РФПЛ?

- Мы с уважением относимся к "Ростову", у них есть хорошие результаты, но говорить об этой команде как об одном из лидеров я бы не стал.