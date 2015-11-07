Бышовец: «Краснодар» преодолел порог нестабильности»

Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что "Краснодар" сумел выйти из игрового кризиса и сможет вернуться в число лидеров.

"Думаю, "Краснодар" преодолел порог нестабильности и выходит из имевшегося кризиса. Вероятно, это связано с возвращением Жоаозиньо, который придает игре больше страсти. Атакующие футболисты клуба создают постоянно давление на игроков обороны соперника. Кроме того, стоит отметить и возвращение в строй Рагнара Сигурдссона, после чего "Краснодар" стал надежнее играть в обороне.

Предполагаю, что матч с ЦСКА будет ключевым для "Краснодара" и, в случае победы, перед командой откроется хорошая возможность вернуть себя в число претендентов на попадание в еврокубок", - заявил Бышовец.