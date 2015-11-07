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    Бышовец: «Краснодар» преодолел порог нестабильности»

    Бывший главный тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец считает, что "Краснодар" сумел выйти из игрового кризиса и сможет вернуться в число лидеров.

    "Думаю, "Краснодар" преодолел порог нестабильности и выходит из имевшегося кризиса. Вероятно, это связано с возвращением Жоаозиньо, который придает игре больше страсти. Атакующие футболисты клуба создают постоянно давление на игроков обороны соперника. Кроме того, стоит отметить и возвращение в строй Рагнара Сигурдссона, после чего "Краснодар" стал надежнее играть в обороне.

    Предполагаю, что матч с ЦСКА будет ключевым для "Краснодара" и, в случае победы, перед командой откроется хорошая возможность вернуть себя в число претендентов на попадание в еврокубок", - заявил Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.11.2015 15:08
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