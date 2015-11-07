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    «Милан» - «Аталанта». Смотреть онлайн

    В 12 туре Серии А «Милан» дома сыграет против «Аталанты». Красно-черные постепенно набирают ход, одержали в чемпионате три победы подряд и, наверняка, захотят продлить свою выигрышную серию. «Аталанта» последнее время чередует победы с поражениями и, если алгоритм верен, в этом туре клуб из Бергамо должен побеждать.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 21:55
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