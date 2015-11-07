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    Клопп не видит проблемы в игре основным составом в матчах Лиги Европы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии воскресной игры чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» сказал, что не видит проблемы в том, что его команда играла посреди недели основным составом в матче Лиги Европы против «Рубина» (1:0).

    «Если ты играешь в Лиге чемпионов, то ты проводишь матч в среду и матч в субботу. Никто не говорит: «Хорошо, давай отправим играть 17-летних юнцов против мадридского «Реала». Это не то, что им нужно. Они, безусловно, получат опыт, но совсем не тот, что должны получать.
    В чем разница с четвергом и воскресеньем? Разве может быть польза от того, что один турнир вы ставите выше другого?», - заявил Клопп.

    Источник: Goal.com

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    07.11.2015 14:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 8 ноября 2015, 10:22

      Короче, не фиг расслабляться будете бегать сколько я скажу)))

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > JendosParavoz 9 ноября 2015, 09:10

      и правильно , пусть играют как подобает великому клубу!!!!!!!!!!!!!

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