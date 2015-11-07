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    «ПСЖ» - «Тулуза». Онлайн-трансляция

    В 13 туре Лиги 1 лидер чемпионата «ПСЖ» на своем поле примет находящуюся на данный момент в зоне вылета «Тулузу». Как часто бывает, исход таких игр только «на бумаге» кажется ясным и понятным заранее, а на деле получается интересный и, порой, даже захватывающий футбол.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 14:15
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