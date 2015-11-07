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    Дзагоев: «До Пирло мне пока очень далеко»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, на какой позиции на футбольном поле он чувствует себя наиболее комфортно.

    — Я играю в опорной зоне одного из двух центральных полузащитников, но чуть ближе к атаке. Мне нравится эта позиция. На ней я наиболее комфортно себя чувствую. Вовлеченность в игру высокая – и сзади помогаешь, и в атаке участвуешь.

    — Аналогия с Андреа Пирло – по игровому функционалу – корректна?

    — По позиции, может, и да. Но ни по мастерству, ни по классу меня с ним сравнивать не стоит.

    — Вам еще есть куда расти, а Пирло уже заканчивает потихоньку.

    — Я надеюсь когда-нибудь достичь его уровня, но пока мне до Пирло очень далеко.

    — Научились получать удовольствие от разрушения, или есть такое слово «надо»?

    — Я получаю удовольствие от любого отбора, подбора мяча. Леонид Викторович так и говорит: «Кто больше всего подборов выигрывает, тот и доминирует на поле».

    — Чем старше, взрослее вы становитесь, тем больше от чужих ворот отдаляетесь. Может, через пару-тройку лет ЦСКА и не нужно будет на стороне искать наследника Игнашевича?

    — Ну нет, защитник – это точно не мое! Надеюсь, я никогда не дойду до этой позиции. Я с детства привык играть ближе к чужим воротам, чем к своим. По натуре я более атакующий игрок.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 13:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 ноября 2015, 13:56

      Кто его вообще с Пирло сравнивает?

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Asbjorn 7 ноября 2015, 14:49

      Алан все правильно сказал: по позиции их можно сравнить, но ни по стилю игры, ни по уровню мастерства Алану до Андреа еще пахать и пахать

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