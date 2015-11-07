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    Агаларов: «Ответственность за все, что сейчас происходит с «Анжи», беру на себя»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов попытался найти причины крупному поражению своей команды в матче 15 тура чемпионата России против «Мордовии» (0:4).

    «Уже не первый матч у нас так – пока два мяча не пропустим, не начинаем играть. Волнение со стороны игроков обороны, и ошибки такие простые. Мы и сочетания в обороне не первый раз меняем, даем шанс каждому игроку. Но получается так, как получается.

    При счете (0:2) была пара моментов, мы могли забить один и второй мяч.Соперник пытался поймать нас на контратаках. В принципе, во втором тайме ему это удалось. Уже была концовка игры, большая группа наших футболистов участвовала только в атаке, в обороне не участвовала.

    У нас уже не первая такая игра. Мы и дома с «Рубином», получается, играли за шесть очков. И здесь. Мы все осознаем, и я в том числе. Я понимаю, что вся ответственность лежит на мне в первую очередь. Потому что я главный тренер «Анжи». И всю ответственность я беру на себя – за все, что происходит в данный момент. Да, есть определенные моменты, которые я не могу сейчас исправить, – есть много нюансов», - сказал Агаларов.

    Источник: ФК «Анжи»

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    07.11.2015 12:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 9 ноября 2015, 10:15

      Выставили команду на всеобщее посмешище. А тем временем Бердыев тащит свою команду в зону ЛЧ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 8 ноября 2015, 07:26

      Здесь не только тренер должен взят вину, но и игроки команды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:00

      ... а руководство клуба не считает нужным взять кого-нибудь по опытней?

      1
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      Рейтинг: +12

      grifon2013 7 ноября 2015, 17:12

      Братья Агаларовы заложники ситуации, которую создали до него,а теперь устроили на них травлю, зачем нужно было ломать Ташуевский Анжи Семину, ломать не строить голова не болит

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8940

      vladik12 7 ноября 2015, 13:14

      Да, видно и так, что он не тряпка, а мужик. Но элементарных тренерских навыков и наработок не хватает. Поэтому скорее нужно решать вопрос с приглашением нормального наставника, иначе ни о каком спасении Дагестана говорить не придется.

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