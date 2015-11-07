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    Хатаженков: «Сейчас такая тенденция, что клубам больше нужны молодые игроки с российским паспортом»

    Бывший защитник "Томи", подмосковных "Химок" и хабаровской "СКА-Энергии" Владислав Хатаженков рассказал о том, почему закончил карьеру в возрасте 31 года, достаточно раннем для футболиста.

    «После неудачи с «Торпедо» и «Факелом» у меня подвернулся вариант с тверской "Волгой". Окунувшись в атмосферу клуба, я был в ужасе от бытовых и остальных условий. Все, что сами смогли организовать, в то и играли. Посмотрев на это все, я попробовал еще найти для себя какие-то варианты. Но сейчас пошла такая тенденция, что коллективам больше нужные молодые с российским паспортом, чтобы он к тому же был и опытным, и все умел. Таких примеров у нас единицы, и их можно пересчитать по пальцам одной рука. Поэтому пришлось и резко закончить. Сейчас, в принципе, я нахожусь в тонусе, работая на должности играющего тренера клуба ЛФК «Школа мяча». Веду тренировочный процесс, по мере возможности в нем участвую, выхожу на поле», - поделился Хатаженков.

    Полную версию интервью читайте на "Бомбардире"!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 12:34
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:02

      ... это неправда.

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