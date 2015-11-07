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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» и другие результаты

    В матче 12-го тура Бундеслиги "Бавария" катком прошлась по "Штутгарту", забив четыре безответных мяча еще в первом тайме.

    В другой встрече вечера "Кельн" благодаря дублю Доминика Мароха обыграл в гостях "Байер" 2:1. Заметим, что хозяева завершали игру в меньшинстве удаление схлопотал Кирякос Пападопулос.

    "Майнц" в родных стенах сломил сопротивление "Вольфсбурга" – 2:0. Еще два матча завершились нулевой ничьей: "Хоффенхайм" - "Айнтрахт" и "Боруссия" М - "Ингольштадт".

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Бавария – Штутгарт – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 11; 2:0 – Коста, 18; 3:0 – Левандовски, 37; 4:0 – Мюллер, 40.

    Байер – Кельн – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марох, 17; 1:1 – Эрнандес, 33; 1:2 – Марох, 72.

    Майнц – Вольфсбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Бласис, 31; 2:0 – Малли, 75.

    Хоффенхайм – Айнтрахт – 0:0 (0:0)

    Боруссия М – Ингольштадт – 0:0 (0:0)

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 01:46

      "Баварии" победы в Лиге Чемпионов!

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