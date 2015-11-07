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    УПЛ. «Черноморец» проиграл «Олимпику», «Заря» вышла на третье место

    В 14-м туре украинской Премьер-лиги прошли два матча. Одесский "Черноморец" у себя дома уступил донецкому "Олимпику" 0:2. Победу гостевой команде принесли точные удары Мохи и Максима Драченко.

    В другой встрече "Заря" с разгромным счетом одолела "Металлург" из Запорожья (4:1) и вырвалась на третью строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 14-й тур

    Черноморец – Олимпик – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Драченко, 65; 0:2 – Моха, 77.

    Заря – Металлург – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Караваев, 5; 2:0 – Малиновский, 28; 3:0 – Будковский, 59; 4:0 – Тотовицкий, 90; 4:1 – Жураховский, 90.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 16:59
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