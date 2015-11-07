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    АПЛ. «Челси» вновь проиграл «Стоку»

    В матче 12-го тура АПЛ «Челси» на выезде уступил «Стоку» с минимальным счетом - 0:1. Победу хозяевам принес гол Арнаутовича, который отличился во второй половине игры. Отметим, что для синих данное поражение в чемпионате стало третьим подряд.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Сток Сити - Челси - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Арнаутович, 54.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 22:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      Ktotoff 8 ноября 2015, 18:00

      Игроки ни хрена не бьются. Половину надо просто разогнать.
      Я - не болельщик "Челси". Так что это взгляд со стороны.
      По- мне , причина - не в Моуриньо . У него за спиной два кубка ЛЧ, да и "Реал" с Анчелотти кубок ЛЧ взяли сразу после ухода Моуриньо, так что тут больше заслуги португальца, плюс у него куча чемпионских кубков.
      А то , что он добивался успеха только с сильными клубами, так это "отмазка для бедных".
      Если Абрамович выгонит португальца, то это будет ошибка.
      А если в следующем сезоне еще придет Хосеп в АПЛ , вот это будет заруба.
      Тут реально надо просто команду встряхнуть. И выгнать половину !

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      Рейтинг: +117

      Marchen 8 ноября 2015, 11:46

      их нужно тряхнуть нормально

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 8 ноября 2015, 10:01

      Скажу так, если бы не Виллиан и Бегович то эта команда дралась бы с АстонВиллой за последнюю строчку.

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      Рейтинг: +40

      Taga25 8 ноября 2015, 06:05

      Ухахахахаха, Моур в "#опе")))

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 8 ноября 2015, 03:55

      Посмотрел статистику встречи, при такой статистике Челси должны были выигрывать с разницей в три мяча, там и процент владения мячом и удары по воротам, вообщем все на стороне Челси, а результата нет. Игроки видимо полагают, что с уходом Ж.М. все косяки с них спишутся и они заживут, зря они так думают, пока сами играть не начнут результата не будет, не тренера менять надо, а игроков. Двоих, троих самых строптивых публично выгнать, остальным деваться некуда будет, заиграют.

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      Рейтинг: +57

      Tex 8 ноября 2015, 03:47

      Должны однозначно оставлять Маура и избавляться от 5-6 как можно быстрее..... На поле выкладывается только Виллиан - борется, обостряет и пытается победить. Все остальные просто убожество. Коста видимо вообще забыл, для чего его на поле выпускают - игровая полезность от его действий стремится к нулю, и чем дальше тем меньше осмысленности в его действиях. Азар тупо бегает около штрафной, причем заметны проблемы с физухой и очень мало полезных действий не говоря уже об обострениях. Вся опорка полная беда. Матич постоянно заигрывается и по несколько раз за игру теряет мяч в глупых ситуациях, что нередко приводит к пропущенным голам. Фабрегас в новом сезоне просто отбывает место на поле. Рамирес хоть и не плохой игрок, но явно не лучший кандидат на роль основного опорника в клубе претендующем на кубки. Показательно когда кто то из игроков держит мяч, все остальные стоят как ебл.ны и ждут когда им в ноги дадут пас, что бы потом проср.ть момент отдав неточный пас на соперника. Никакого движения, сплошная горизонтальная перепасовка. Ну и вся линия защиты..... Сколько не тусуй результат абсолютно унылый! Кэп уже не в том возрасте что бы играть постоянно, Иванович сдал просто колоссально, Кэйхил и в лучшие сезоны бывало чудил - а сейчас в каждом матче по 100% голевому моменту привозит. Нужен нормальный нападающий - который будет играть, а не заниматься ерундой и отбывать постоянный дисквалификации.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Tex 8 ноября 2015, 03:59

      Ты прав, вообще такое ощущение, что 70% игроков за лето в бревна превратились. Прошлый сезон чудеса творили, а тут отупели в ноль. Так не бывает.

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      Рейтинг: +40

      Taga25 > Димон Алма-Ата 8 ноября 2015, 06:06

      В Челси футболисты-игроки "одного сезона")))

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      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz > Tex 8 ноября 2015, 16:47

      Азар самый нармальный в челси

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      Рейтинг: +10

      Sneige 7 ноября 2015, 23:52

      осталось немного до вылета)

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 ноября 2015, 23:30

      Уволят,нет?

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      Рейтинг: +52

      Allanon 7 ноября 2015, 23:29

      оДНОЗНАЧНО СЛИВ ТРЕНЕРА

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 7 ноября 2015, 23:16

      Гуд бай жозезушка,ооооо вали ты в Казахстан

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