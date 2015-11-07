АПЛ. «Челси» вновь проиграл «Стоку»

В матче 12-го тура АПЛ «Челси» на выезде уступил «Стоку» с минимальным счетом - 0:1. Победу хозяевам принес гол Арнаутовича, который отличился во второй половине игры. Отметим, что для синих данное поражение в чемпионате стало третьим подряд.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Сток Сити - Челси - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Арнаутович, 54.

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