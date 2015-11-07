АПЛ. «Челси» вновь проиграл «Стоку»

Игроки ни хрена не бьются. Половину надо просто разогнать.
Я - не болельщик "Челси". Так что это взгляд со стороны.
По- мне , причина - не в Моуриньо . У него за спиной два кубка ЛЧ, да и "Реал" с Анчелотти кубок ЛЧ взяли сразу после ухода Моуриньо, так что тут больше заслуги португальца, плюс у него куча чемпионских кубков.
А то , что он добивался успеха только с сильными клубами, так это "отмазка для бедных".
Если Абрамович выгонит португальца, то это будет ошибка.
А если в следующем сезоне еще придет Хосеп в АПЛ , вот это будет заруба.
Тут реально надо просто команду встряхнуть. И выгнать половину !
В матче 12-го тура АПЛ «Челси» на выезде уступил «Стоку» с минимальным счетом - 0:1. Победу хозяевам принес гол Арнаутовича, который отличился во второй половине игры. Отметим, что для синих данное поражение в чемпионате стало третьим подряд.
Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур
Сток Сити - Челси - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Арнаутович, 54.