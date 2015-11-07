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    РФПЛ. Феноменальный гол Мбенге принес «Тереку» победу над «Спартаком»

    В заключительном для субботы матче 15-го тура российской Премьер-лиги грозненский "Терек" нанес минимальное поражение "Спартаку". Победу хозяйской команде принес Аблайе Мбенге, который поразил ворота соперника ударом через себя.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Терек (Грозный) – Спартак (Москва) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Семенов, 6 (автогол); 1:1 – Адилсон, 21; 2:1 – Мбенге, 81.

    Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Кудряшов, Адилсон, Маурисио, Айссати (Грозав, 90), Лебеденко (Рыбус, 72), Иванов, Митришев (Мбенге, 77).

    Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Зотов, Попов, Промес, Зе Луиш (Леонтьев, 71).

    Предупреждения: Семенов, 38; Родолфо, 52; Паршивлюк, 63.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 21:26
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2564

      атеист 31 марта 2017, 11:59

      Гол - красавец.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 8 ноября 2015, 16:05

      Спартачок засосал(((

      0
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 8 ноября 2015, 05:48

      Терек - бойцы! Поздравляю с победой. Иванова в сборную.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Gemba 8 ноября 2015, 02:42

      Верните что ль карпина!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Gemba 8 ноября 2015, 03:50

      на дозакупку игроков

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 7 ноября 2015, 23:56

      Не быть пятачкам чемпионами

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > roman230582 8 ноября 2015, 02:41

      При Аленичеве однозначно!

      0
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 7 ноября 2015, 23:35

      Как там у оленичева со спартаковским духом? Прививает стеночки, забегания? =)

      1
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      ...
      Рейтинг: -10

      SFat > Бабушка Онопкo 7 ноября 2015, 23:52

      Ты прожевал вафельку? Скушай ещё)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      grihakr 7 ноября 2015, 23:06

      надеюсь до пердива не дойдёт,но где-то им очиститься надо,может батюшку на базу пригласить,а может и был уже

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 7 ноября 2015, 22:30

      в этой игре забивал только терек)))))))))))))))все три мяча

      3
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      Рейтинг: +13

      Maradonna84 7 ноября 2015, 22:28

      Терек с победой!!
      Спартак опять 25

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 7 ноября 2015, 22:27

      Терек с победой! Второй гол на загляденье!!!

      2
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