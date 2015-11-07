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    РФПЛ. «Динамо» взяло верх над «Кубанью»

    В матче 15-го тура российской Премьер-лиги "Динамо" после неудачного первого тайма нашло в себе силы, чтобы взять верх над "Кубанью" – 2:1. Победу москвичам принес Роман Зобнин, который мощным ударом поразил ворота гостей.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Игнатьев, 45; 1:1 – Козлов, 73; 2:1 – Зобнин, 80.

    Динамо: Габулов, Козлов, Губочан, Дьяков, Морозов (Соснин, 62), Денисов, Ташаев, Зобнин (Живоглядов, 89), Жирков, Ионов, Погребняк.

    Кубань: Беленов, Армаш, Шандао, Бугаев, Якуба, Рабиу (Георгиевский, 86), Каретник (Кулик, 77), Игнатьев, Ткачев (Клещенко, 40), Бальде, Манолев.

    Предупреждения: Губочан, 45; Погребняк, 82; Шандао, 82; Ташаев, 88.

    Судья: Сергей Куликов (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 20:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 7 ноября 2015, 23:39

      Куебань сборище светло -синих

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 7 ноября 2015, 21:15

      Молодцы, "динамики"!

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 7 ноября 2015, 21:11

      С Локомотивом Кубань поинтереснее смотрелась

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 ноября 2015, 21:10

      Хоть не включай комп.............. Кубань как всегда в ............. ( спасибо козлову.).. Одна надежда на Краснодар.

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      Рейтинг: +57

      Ganymed1 > Докторо123 7 ноября 2015, 21:50

      завтра посмотрим на твою надежду

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > Ganymed1 7 ноября 2015, 23:30

      Ага..., посмотри..., моргалы не забудь протереть свои как следует !

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