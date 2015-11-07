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    Бубнов: «Краснодар» и ЦСКА сыграют вничью»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что наиболее вероятным исходом матча 15-го тура РФПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА будет ничья.

    "Эта встреча мне представляется крайне непредсказуемой, поскольку обе команды только что играли в еврокубках. Правда, для «Краснодара» матч с ПАОК вышел более простым, чем для ЦСКА — с «Манчестер Юнайтед». Армейцы потратили много сил, и не уверен, что они смогут на полную выложиться в гостевом матче. Предполагаю, в этом матче будет ничья, поскольку явного преимущества ни у кого не вижу", - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.11.2015 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      DenZar 7 ноября 2015, 12:48

      Я считаю иначе,ка сможет додавить на победу,предположение к счету 1 : 2

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