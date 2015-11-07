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    Орлов: «Ростов» не удержится на втором месте»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Ростов» не удержится на втором месте в РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча 15-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом».

    - Не думаю, что «Ростов» удержится на втором месте. В команде, как мне известно, нерегулярно выплачивают зарплату. Но пока мы видим, что голодный художник творит лучше, чем сытый. Шутка! На самом деле «Ростов» должен быть благодарен этому успеху Курбану Бердыеву. Потрясающий тренер, которому многое по силам.

    - А «Локомотив»?

    - (Усмехается.) «Локомотив» – команда-сюрприз. Я больше верю в «Зенит». А «Локомотиву», чтобы стать стабильным в борьбе за лигочемпионское место, надо еще работать.

    - Вы явно недооцениваете «Локомотив».

    - Хорошо – тогда скажу о персоналиях. Необходимость работать и расти касается, к примеру, Алексея Миранчука. Я вижу, что у него большой талант, задатки, он мне нравится. Капелло звал Миранчука в сборную, потому что видел этот талант. Капелло выпустил Алексея в одном из матчей, и парень не растерялся. Но, очевидно, чтобы 20-летнему таланту стать топовым футболистом, еще предстоит стать стабильным. Стабильность приходит через работу.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    07.11.2015 10:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +422

      TRELL 8 ноября 2015, 12:23

      Нужно смотреть на реалии жизни. У локо спад. Многие вещи Орлов правильно говорит. Локо не готов к лиге чемпионов. А ростов - загадка! тем интереснее интрига)

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 7 ноября 2015, 21:52

      Мячты о вяликом клупе...

      -2
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      Рейтинг: +1368

      Taps 7 ноября 2015, 17:33

      Надоел ты Орлов со своими комментариями.
      Маразм у человека, всех игроков путает.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 ноября 2015, 14:00

      Да все правильно сказал.

      -2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 7 ноября 2015, 13:15

      Мнение дoлбoёбa Орлова не интересует никого.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 ноября 2015, 12:17

      Орлову на пенсию пора

      3
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      Рейтинг: +1368

      Taps > Asbjorn 7 ноября 2015, 17:34

      Он уже на пенсии.
      Развитое старческое слабоумие.

      -1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 7 ноября 2015, 12:16

      Орлуша, попизди еще)
      Собаки лают, караван идет)

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 ноября 2015, 11:34

      Ты кто такой ?

      0
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