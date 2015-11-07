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    «Терек» - «Спартак». Онлайн-трансляция

    После поражения "Спартака" от "Урала" в прессе последовали заявления руководителей красно-белых о будущем омоложении команды. Матч с "Тереком" – одна из последних возможностей для ветеранов команды доказать свою состоятельность.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" - "Спартак". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 18:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 7 ноября 2015, 19:56

      Сегодня девочек в Грозным поиметь. Опять...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Арторикс 7 ноября 2015, 21:53

      Ну что, надорвали пятую точку? Пусть заживает)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Слава Футболу 7 ноября 2015, 18:49

      А почему ВСЕ матчи московского "Спартака" судят судьи из гнилого Питера? Вот интересный вопрос

      2
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      Рейтинг: +160

      Игорь В > Слава Футболу 7 ноября 2015, 18:52

      Для гнилой команды и судьи такие

      -1
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