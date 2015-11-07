«Терек» - «Спартак». Онлайн-трансляция

После поражения "Спартака" от "Урала" в прессе последовали заявления руководителей красно-белых о будущем омоложении команды. Матч с "Тереком" – одна из последних возможностей для ветеранов команды доказать свою состоятельность.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Терек" - "Спартак". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:30, не пропустите!