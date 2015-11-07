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    Ташуев: «Аршавину необходимо более серьезное лечение»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» на конец февраля – начало марта 2016 года и рассказал о состоянии здоровья полузащитника Андрея Аршавина.

    - Есть и плюсы, и минусы для нас в этом переносе. У «Кубани» много проблем с количеством игроков – большое число травмированных, играет молодежь. Возможно, нам сейчас и не нужна эта кубковая встреча в декабре. Тем более потом, после сборов, состав стабильнее будет, наоборот, нам удобно будет сыграть на Кубок, чтобы лучше вкатиться в чемпионат России.

    - Когда ждать Аршавина? Насколько его травма тяжелая?

    - Ему необходимо более серьезное лечение, когда эти надрывчики постоянно появляются, это плохо. Он рвется в работу, в игру, но бросать Андрея в бой опасно. А точного прогноза дать не могу – сложно сказать, когда он вернется на поле, - отметил Ташуев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.11.2015 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 ноября 2015, 10:01

      Главное сегодня удачно покатать с динамиками, а то весь фарт в игре с локо могли потратить..

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