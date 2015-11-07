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    Фанат «Локомотива»: «Полицейские били нас дубинками и кричали: «Добро пожаловать в Турцию!»

    Один из лидеров фан-движения «Локомотива» Иван Крылов, ставший очевидцем потасовки болельщиков с турецкой полицией, рассказал, что же на самом деле произошло во время матча Лиги Европы в котором железнодорожники играли с «Бешикташем» (1:1).

    - За день до игры в городе напали на шестерых наших молодых болельщиков, которые шли по парку Таксим. Один из них наклеил стикер. В этот момент на них напали 15 человек, двоих порезали ножами, ну и побили. У одного украли рюкзак, правда, потом нашли вместе с документами и деньгами. На следующий день часть наших болельщиков провоцировали в метро, когда те ехали на стадион. Им пришлось выйти и взять такси.
    На самой игре провокации были в перерыве. Болельщики «Бешикташа» пытались к нам прорваться по верхней части стадиона. Но у них ничего не получилось. Затем два фаната попытались прорваться на нашу трибуну во время второго тайма уже по беговым дорожкам, их придержала полиция. Последовала наша реакция, тогда и возникли небольшие проблемы с полицейскими, но на самом матче все было терпимо.
    Еще один эпизод произошел после игры. Когда часа через полтора нам разрешили покинуть сектор, и люди спокойно поднимались к выходу, полицейские догнали тех, кто шел в конце, и избили дубинками. Причем били и совсем молоденьких девушек, не обращали внимание ни на пол, ни на возраст. Затем нескольких человек оттащили в сторону и очень сильно избили. И при каждом ударе орали по-английски: «Добро пожаловать в Турцию!».

    Побили и сотрудников клуба, тех, кто находился рядом. С них срывали бейджи, один прямо у меня на глазах исчез в толпе полицейских. Поэтому от турков смешно слышать про провокации. За то, что они творили до и во время матча, их можно только зверьем назвать.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.11.2015 08:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:10

      Кровь страдание и унижения болельщиков "Локомотива" лягут на головы тех, кто задумает или поедет отдыхать в турцию.
      приятного отдыха!

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 03:32

      Кто себя не уважает после всего этого может сотдыхать в турции.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 7 ноября 2015, 12:08

      особенно порадовала фраза - У одного украли рюкзак, правда, потом нашли вместе с документами и деньгами.)))))))))))))))))))))
      )))))
      Пиз..ун

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      Carhartt > Igreks 7 ноября 2015, 20:08

      Реальная история, в метро нашли полицейские и все вернули, забрали только стикеры

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 7 ноября 2015, 12:06

      По-моему фанаты Локо врут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 7 ноября 2015, 12:05

      врать это свойственно для русских.

      -1
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Igreks 7 ноября 2015, 13:57

      также свойственно как салоедам сжигать живьём себе подобных

      1
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      ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Igreks 7 ноября 2015, 14:12

      Мнение ГейХохла здесь никому не интересно!!!

      3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Igreks 7 ноября 2015, 17:58

      Иди уже почисть обувь своему американскому хозяину.

      2
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