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    Гарай не сыграет с «Локомотивом»

    «Зенит» отправился в Москву, где завтра сыграет в матче 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом». На игру в Черкизово команда отправилась не в полном составе: из-за травм сине-бело-голубым не помогут защитник Эсекьель Гарай и полузащитник Виктор Файзулин.

    29-летний игрок сборной Аргентины, пропустивший матч с «Лионом» (2:0) в Лиге чемпионов, не тренируется с понедельника и должен вернуться в строй к игре с «Уралом» (21 ноября). 29-летний Файзулин, перенесший операцию в США, вернулся вчера в Санкт-Петербург и на следующей неделе должен приступить к тренировкам.

    Продолжается восстановление защитника Игоря Смольникова, поэтому не стоит ожидать его появления в стартовом составе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.11.2015 08:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 7 ноября 2015, 12:29

      А что это изменит? Ну будет 0:2, а не 0:3

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