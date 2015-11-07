«Уфа» - «Амкар». Онлайн-трансляция

"Амкар", одержав две победы в непростых матчах с "Локомотивом" и "Тереком", в отличном настроении подошел к выездной игре с "Уфой". Но и хозяева после прихода на пост главного тренера Евгения Перевертайло уже ощутили вкус побед, выиграв первый матч на своем стадионе.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" - "Амкар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:15, не пропустите!