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    «Уфа» - «Амкар». Онлайн-трансляция

    "Амкар", одержав две победы в непростых матчах с "Локомотивом" и "Тереком", в отличном настроении подошел к выездной игре с "Уфой". Но и хозяева после прихода на пост главного тренера Евгения Перевертайло уже ощутили вкус побед, выиграв первый матч на своем стадионе.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Уфа" - "Амкар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:15, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 15:16
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