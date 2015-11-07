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    Калешин: «На ЦСКА особого настроя не будет»

    Защитник "Краснодара" Виталий Калешин прокомментировал победу над ПАОКом (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и отметил, что у него не будет особого настроя на игру 15-го тура РФПЛ с ЦСКА.

    - С ПАОКом хороший матч получился. Первые минут соперник нас прессинговал, потом взяли мяч под свой контроль, выходили хорошо в контратаки, но не хватало последнего паса. Где-то сыграли хлоднокровно, могли выиграть и крупнее.

    - Пропущенный мяч в конце матча нехватка европейского опыта?

    - Ну какая нехватка опыта!? У нас полсостава играло в еврокубках. Где-то чуть-чуть недосмотрели. Любой гол получается из-за ошибок. У нас немолодая команда. Иностранцы, россияне все играли в еврокубках.

    - В этом розыгрыше Лиги Европы это самая лучшая игра "Краснодара"?

    - В Дортмунде мы тоже качественно сыграли. Сегодня, возможно, больше владели преимуществом и моментов создали. С "Боруссией" не хватило "концовочки". Две игры однозначны.

    - Впереди игра с ЦСКА не было мысли поэкономить силы?

    - Нет, мы идем от игры к игре. ЦСКА тоже играл недавно. Да, они раньше играли, но у них был перелет, а у нас – нет. Есть двое суток. Приложим максимум усилий, чтобы восстановиться.

    - На матч с ЦСКА будет особый настрой?

    - Да нет, наверное. Конечно, хочется уйти на пазу с хорошим настроением, будем готовиться серьезно. Глупо говорить, что мы в какой-то идеальной форме. Нам есть к чему стремиться. Надо работать.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.11.2015 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 7 ноября 2015, 08:22

      ох это русское "да нет наверное"...

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