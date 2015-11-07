Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бубнов: «Зенит» выиграет у «Локомотива» с разницей в два мяча»

    Эксперт Александр Бубнов считает, что матч 15 – го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» будет битвой за возможное попадание в Лигу чемпионов.

    «Это будет бойня, цена которой — возможное попадание в зону Лиги чемпионов. «Зенит» отстает прилично по очкам, а потому им сейчас не важно кого обыгрывать — аутсайдера или лидера. Учитывая не лучшую серию «Локомотива», который не может победить уже в пяти встречах подряд, думаю, «Зенит» ближе к победе.

    После того как питерцы решили вопрос с выходом в плей-офф Лиги чемпионов, они могут пока переключиться на чемпионат. И матч с «Локо» очень важен для них. Халк в отличной форме, и он наверняка будет солировать в предстоящей игре. У «Локомотива» же постоянная ротация в обороне, команда прилично пропускает. Мой прогноз — победа «Зенита» в разницей в два мяча», - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 07:29
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 8 ноября 2015, 13:52

      Игра всех рассудит, лишь бы только судейство было объективным.....Ау Москалёв! (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      DenZar 7 ноября 2015, 13:43

      Тут я с вами тоже не соглашусь,в этом матче будет скорее всего боевая ничья 2 : 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Isakkobelini86 7 ноября 2015, 12:08

      1:0

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 7 ноября 2015, 09:50

      нет не выиграет а Локо на Зенит настроится как на последний бой так что игра будет до первого гола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 07:35

      Согласен 1:3

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11