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    Кришито: «В плей-офф хотел бы сыграть с «МЮ»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито признался, что на Евро-2016 хотел бы сыграть со сборной России, а в плей-офф Лиги чемпионов - с «Манчестер Юнайтед».

    - С удовольствием сыграю в составе сборной Италии с российской командой. Все-таки я выступаю здесь уже пять лет, прекрасно знаю многих местных футболистов. Это была бы очень интересная игра для меня.

    - Перед стартом группового турнира Лиги чемпионов Андре Виллаш-Боаш заявил, что потолок «Зенита» с его нынешними составом - это выход в плей-офф Лиги Европы. Как отнеслись к этим словам?

    - Для всех игроков «Зенита» с самого начала было понятно, что его слова – просто шутка. Возможно, Мистер сказал это в сердцах, но в любом случае не на полном серьезе. Все восприняли фразу про Лигу Европы именно как шутку. Тренер всегда ставил и ставит перед нами максимальные цели. Нас он настраивал только на выход в плей-офф Лиги чемпионов, чего мы и добились. Теперь хотим завершить групповой турнир с шестью победами. Для нас очень важно войти в историю таким достижением.

    - С кем бы хотели сыграть в плей-офф? С итальянской командой?

    - Нет, с итальянскими командами я точно не хочу встречаться. Они всегда очень хорошо готовы тактически, играют зачастую от соперника, умело закрываются. Так что это были бы особенно тяжeлые матчи. Вспомните, например, наши встречи с «Торино» в Лиге Европы в прошлом сезоне. Нам пришлось непросто, особенно в Турине. Честно говоря, мне бы хотелось сыграть с «Манчестер Юнайтед». Моя мечта – выйти на «Олд Траффорд».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 07:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 ноября 2015, 09:55

      выйти на группу ЦСКА прикольно , с МЮ в 1/4 хитер Кришито

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 7 ноября 2015, 09:18

      Но мю выйдет из группы с первого местам.
      Можете встретиться с челси или арсенал

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