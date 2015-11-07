Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Франков: «Не исключаю, что Девича не хотят видеть в сборной»

    Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказал предположение, почему нападающий «Рубина» Марко Девич не получил вызова в национальную сборную.

    «Не исключаю, что там есть определенные терки между игроками, и Девича просто не хотят видеть в сборной. Я не располагаю достоверной информацией по этому поводу, но как вариант рассмотрел бы», - написал в своей конференции Франков.

    Источник: Matchday.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2015 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 7 ноября 2015, 12:11

      Кто-то лиш бы ляпнуть тупое. а руссо-СМИ тут как тут))) на подхвате как всегда)))
      это всего лишь догадки редактора и фсё

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11