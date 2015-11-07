Франков: «Не исключаю, что Девича не хотят видеть в сборной»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказал предположение, почему нападающий «Рубина» Марко Девич не получил вызова в национальную сборную.

«Не исключаю, что там есть определенные терки между игроками, и Девича просто не хотят видеть в сборной. Я не располагаю достоверной информацией по этому поводу, но как вариант рассмотрел бы», - написал в своей конференции Франков.