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    «Урал» - «Ростов» Онлайн-трансляция

    "Урал" и "Ростов" стали главными открытиями чемпионата. В прошлом туре обе команды синхронно со счетом 1:0 обыграли столичные "Спартак" и "Динамо" и поднялись соответственно на шестое и второе место. Уральцы отлично играют в атаке, не забив только в одном из четырнадцати матчей, а ростовчане отличаются надежной обороной (меньше подопечных Бердыева пропустил только ЦСКА).

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" - "Ростов". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 13:14
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