«Урал» - «Ростов» Онлайн-трансляция

"Урал" и "Ростов" стали главными открытиями чемпионата. В прошлом туре обе команды синхронно со счетом 1:0 обыграли столичные "Спартак" и "Динамо" и поднялись соответственно на шестое и второе место. Уральцы отлично играют в атаке, не забив только в одном из четырнадцати матчей, а ростовчане отличаются надежной обороной (меньше подопечных Бердыева пропустил только ЦСКА).

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Урал" - "Ростов". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!