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    Бубнов: «Сомневаюсь, что «Спартак» выиграет в Грозном»

    Эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» в выездном матче 15-го тура РФПЛ с «Тереком».

    «Если кто-то думает, что «Спартак» после двух поражений подряд непременно выиграет в Грозном, то я в этом очень сомневаюсь. Понятно, что команда может победить в гостях, сенсацией это не станет. Но если анализировать предматчевый расклад, то он не в пользу москвичей.

    У «Терека» неплохие средняя линия и группа атаки, в защите тоже есть хорошие футболисты. Плюс у грозненцев будет отличный настрой: еще свеж в памяти матч прошлого сезона, когда они в меньшинстве сумели забить четыре мяча и победили 4:2.

    В свою очередь, у «Спартака» есть очевидные проблемы с игрой. Если уж «Урал» по всем статьям в Москве переигрывает команду Дмитрия Аленичева, то «Терек» в домашнем матче будет выглядеть ничуть не слабее «Урала». Не случайно грозненцы у ЦСКА очки дома отобрали», - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.11.2015 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 ноября 2015, 09:59

      ну как оно будет посмотрим.. у Терека много ничеек , не должны проиграть, но если выигрывают то догонят Спартак и тут неизвестно как получится

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 07:47

      Ничейку сгоняют.

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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 7 ноября 2015, 06:32

      maximum nichya budet, Spartak vryad li smojet pobedit', no ya vse ravno budu nadeyat'sya na pobedu!!!

      -1
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      Рейтинг: +21

      Faith > aleks.meskini12 7 ноября 2015, 13:33

      На победу Терека да
      .я тоже бу надеятье

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