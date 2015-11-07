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    Стогниенко: «Главный соперник ЦСКА в Премьер-лиге – они сами»

    Известный телекомментатор Владимир Стогниенко высоко оценил шансы московского ЦСКА на выход из группы в Лиге чемпионов, а также заявил, что главным соперником армейцев в РФПЛ в нынешнем сезоне являются они сами.

    - Как оцениваете шансы ЦСКА на выход из группы в Лиге чемпионов?

    - Достаточно высоко. Остаются две встречи с командами, которые «Манчестеру» уступают. Несмотря на поражение в Германии, ничто не мешает выиграть у «Вольфсбурга» дома. А с ПСВ на выезде все возможно. ЦСКА нужно одержать две победы. Это вполне посильная задача, хоть и непростая.

    - В РФПЛ главный соперник команды Слуцкого «Зенит»?

    - При нынешнем положении дел главный соперник ЦСКА – они сами. Если не последует какого-то чудовищного спада, красно-синим по силам удержать такое большое преимущество перед соперниками. «Зенит» пока много теряет очков с командами, уступающими в классе питерцам, что нельзя делать, когда борешься за чемпионство. Поэтому все сейчас в руках ЦСКА.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.11.2015 01:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 7 ноября 2015, 11:17

      Будет ли 12 пенальти интересно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2015, 07:42

      Главное, сумеет ли Гинер правильно распределить финансы на весь чемпионат.

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 7 ноября 2015, 10:25

      Так уже распределил: на зарплаты игрокам - есть, на премии Слуцкому за финал ЛЧ (а может, и победу - чем черт не шутит) - есть, на зарплату персоналу клуба и стадиона - есть, остальное - трансферный бюджет. Вот как-то так

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 7 ноября 2015, 17:51

      А как же исторический матч Уфа-ЦСКА - 4:6 (3:0). Неужели проявили железную волю к победе, которой так не хватало в матчах с МЮ?

      0
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