Олег Иванов: «Тереку» за первый круг поставлю три с плюсом, себе – троечку»

Полузащитник "Терека" Олег Иванов дал оценку собственной игре и выступлению грозненцев в первом круге.
- Завершается первый круг. Какую оценку поставите "Тереку" за этот отрезок?
- Три с плюсом.
- Что ж так скромно?
- Некоторые игры могли получше провести, но допускали нелепые ошибки. Впрочем, для своего уровня выступаем неплохо. Ведь три года состав "Терека" фактически не меняется. Стараемся в каждом матче набирать очки, держаться поближе к лидерам. Чтоб сохранялся интерес до последнего тура. А то бывает – и выше подняться нереально, и вылет уже не грозит. В такой ситуации мотивация притупляется.
- Себе за первый круг что поставите?
- Троечку. Со здоровьем порядок, физически готов хорошо. Играю без перепадов, но мог бы и поярче.
- Кто лучший футболист "Терека" на данный момент?
- Сложно выделить. Мы сильны коллективной игрой. Если хоть один на поле выпадает – сразу катастрофа.