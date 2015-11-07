Олег Иванов: «Тереку» за первый круг поставлю три с плюсом, себе – троечку»

Полузащитник "Терека" Олег Иванов дал оценку собственной игре и выступлению грозненцев в первом круге.

- Завершается первый круг. Какую оценку поставите "Тереку" за этот отрезок?

- Три с плюсом.

- Что ж так скромно?

- Некоторые игры могли получше провести, но допускали нелепые ошибки. Впрочем, для своего уровня выступаем неплохо. Ведь три года состав "Терека" фактически не меняется. Стараемся в каждом матче набирать очки, держаться поближе к лидерам. Чтоб сохранялся интерес до последнего тура. А то бывает – и выше подняться нереально, и вылет уже не грозит. В такой ситуации мотивация притупляется.

- Себе за первый круг что поставите?

- Троечку. Со здоровьем порядок, физически готов хорошо. Играю без перепадов, но мог бы и поярче.

- Кто лучший футболист "Терека" на данный момент?

- Сложно выделить. Мы сильны коллективной игрой. Если хоть один на поле выпадает – сразу катастрофа.