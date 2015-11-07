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    Генич: «Такими игроками, как Глушаков и Дмитрий Комбаров, разбрасываться нельзя»

    Известный телекомментатор Константин Генич выразил мнение относительно ситуации, что игроки "Спартака" Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров могут покинуть стан красно-белых в ближайшее время.

    "Про Глушакова и Дмитрия Комбарова – это скорее педагогический вброс. С ними недавно продлили контракты, и сейчас взять и избавиться от игроков будет трудно. Такими игроками, как Глушаков и Дмитрий Комбаров, разбрасываться нельзя. Это футболисты сборной России, которые переподписали свои контракты. Учитывая лимит на легионеров, их отпускать нельзя. Возможно, именно это и сказывается негативно на их мотивации и вообще на ощущении себя в команде.

    Можно предположить, что так обстоит дело не только с ними. Кому-то может не нравиться Аленичев – как он формирует состав, как проводит тренировки. Хотя ситуация всегда одинаковая: приходит новый тренер, все рады, а после нескольких неудач начинается недовольство. Кому-то не нравятся макароны на базе или что носки не постирали, тем самым игроки мешают создать единый боеспособный коллектив", - рассказал Генич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2015 00:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 04:12

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 7 ноября 2015, 10:52

      Глушаков- это проклятье, где он, там проблемы))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 7 ноября 2015, 10:28

      Вот именно, что лимит на легионер демотивировал игроков, которые знают что в любом случае выйдут на поле. Так что товарищ Мутко двигайтесь дальше к деградации российского футбола

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