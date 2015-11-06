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    Данни: «Мы обязаны обыгрывать «Локомотив»

    В преддверии матча между "Локомотивом" и "Зенитом" полузащитник петербуржцев Мигель Данни отметил, что данная встреча будет крайне важна для его команды.

    - "Локомотив" опережает вас в турнирной таблице. С таким соперником не будет проблем с мотивацией?

    - Мотивация должна быть всегда, какая бы команда ни была. Победа – это всегда три очка, не важно, над "Мордовией" или "Локомотивом". Но "Локо" действительно наш прямой конкурент, он находится сейчас на третьей строчке таблицы. И мы просто обязаны выиграть этот матч, чтобы продолжить гонку за чемпионство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2015 22:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +519

      Dammit 6 ноября 2015, 23:47

      При всём уважении к Данни,надеюсь,что у вас это не получится)
      Пожелаю Локо так нужной победы

      0
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      Рейтинг: -10

      SFat 6 ноября 2015, 23:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      6:6;
      автогол + разрыв крестообразных связок
      и паховых колец у дзюбы;
      2 подряд не забитых пенальти Самедова...
      Всё это и многое другое - завтра, в полном
      позора и петард из анусов матче!
      Обсудим это убогое паскудство здесь,
      на Бомбардир.РУ вместе с Бубновым и
      фанатами-подонка от обеих горе-клубишек)
      Заходите, посмеёмся вместе со всей страной!)

      -5
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      Рейтинг: +628

      kanav67 6 ноября 2015, 22:32

      Локо выиграет легко и непринужденно

      -3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > kanav67 6 ноября 2015, 23:11

      Отчосет локо по полной

      -1
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > алекс88 7 ноября 2015, 00:03

      По себе всех не суди

      -2
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