Данни: «Мы обязаны обыгрывать «Локомотив»

В преддверии матча между "Локомотивом" и "Зенитом" полузащитник петербуржцев Мигель Данни отметил, что данная встреча будет крайне важна для его команды.

- "Локомотив" опережает вас в турнирной таблице. С таким соперником не будет проблем с мотивацией?

- Мотивация должна быть всегда, какая бы команда ни была. Победа – это всегда три очка, не важно, над "Мордовией" или "Локомотивом". Но "Локо" действительно наш прямой конкурент, он находится сейчас на третьей строчке таблицы. И мы просто обязаны выиграть этот матч, чтобы продолжить гонку за чемпионство.