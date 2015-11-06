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    Гордеев: «Несмотря на счет, игра получилась сложной»

    Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев поделился мнением о матче между его командой и "Анжи" (4:0).

    "Ожидали, что сможем правильно сыграть и воспользуемся моментами, которые обговаривали. Ребята провели очень хороший матч и, что самое главное, сыграли с пониманием. Но надо двигаться вперед. Сейчас хочется поздравить болельщиков и руководство клуба с долгожданной победой, которая, несмотря на счет, получилась сложной.

    Сейчас есть чувство радости, потому что победили, к тому же по делу. "Анжи" тоже хочется пожелать успехов, чтобы команда двигалась вперед", - рассказал тренер в эфире телеканала "Наш Футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 21:24
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