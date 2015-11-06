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    Руслан Агаларов: «Не верим в свои силы»

    Главный тренер "Анжи" Руслан Агаларов прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче с "Мордовией" (0:4).

    "Мы уже говорили, что ненадежно играет линия обороны и опорная зона. Однако сегодня один из опорников провел хороший матч. В первую очередь нет игровой дисциплины. Не верим в свои силы. Мы принимаем определенные меры, но времени не хватает. Приходится ротировать состав из-за того, что люди совершают одни и те же ошибки на протяжении нескольких встреч подряд.

    Люди, которые хотят максимально выкладываться и работать, будут играть. Будем разбирать ошибки в прошлых матчах. Но в голову футболистам не залезешь. Это не изменить за месяц. Нужно, чтобы прошло определенное время и чтобы у игроков появилась правильная самооценка", - заявил специалист в эфире телеканала "Наш Футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      leon05 6 ноября 2015, 22:21

      Верю в Анжи и Руслана Агаларова!! Сделай футболистам нагоняй!! Хороший был игрок с духом и видением игры! Думаю все у них получиться!!

      -2
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      Рейтинг: +12

      Джавдет > leon05 7 ноября 2015, 09:00

      Он не был хорошим игроком

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