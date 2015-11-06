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    Яровинский: «Не отправляйте Игнашевича и Березуцкого на пенсию»

    Глава селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с продлением контракта Виктора Васина, а также отметил футбольное долголетие защитников армейцев Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича.

    - Васин со временем может заменить кого-то из связки Василий Березуцкий Сергей Игнашевич?

    - Меня искренне удивляет ситуация, что вся футбольная общественность хочет видеть новые лица и пытается отправить на пенсию Василия и Сергея. Это российская особенность – смотреть не на уровень футболиста, а на его паспорт. Эти игроки не просто соответствуют, а уже на протяжении 15 лет играют на таком уровне, что близко никого к себе не подпускают. Давайте радоваться этому. ЦСКА следует следующему принципу – если есть в клубе хороший игрок, будь из школы, молодежки, основы, то с ним мы продлеваем контракт. И не с целью списать кого-то в утиль сейчас, а с тем, что хороших футболистов мало в одной команде не бывает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2015 20:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -10

      SFat 6 ноября 2015, 23:21

      Старые кони борозды может и не испортят сильно, но уж точно глубоко не вспашут!))) Яровинский: «Отправляйте Игнашевича и Березуцкого на пенсию»

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