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    Ломбертс: «Россия заслуживает того, чтобы иметь в Лиге чемпионов сразу три клуба»

    Бельгийский защитник "Зенита" Николас Ломбертс считает, что Россия заслуживает того, чтобы сразу три команды представляли свою страну в Лиге чемпионов.

    "Это было бы прекрасно для российского футбола – быть представленным тремя командами в Лиге чемпионов. Россия этого заслуживает. Давайте надеяться на то, что мы пройдем как можно дальше в Лиге чемпионов, как и остальные российские команды. Для меня другие российские клубы не враги, когда играют в еврокубках. Если они выступят удачно, нам всем будет лучше, будем надеяться, что в будущем Россия будет иметь тройное представительство в Лиге чемпионов", - отметил бельгиец.

    Источник: Р-Спорт

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    06.11.2015 20:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1820

      gor77 6 ноября 2015, 22:23

      Профессиональный взгляд! Молодец!

      0
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      Рейтинг: +14

      Serega1985 6 ноября 2015, 21:16

      Он просто всем подлизал!как в зените игает-хорош!я армеец

      0
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      Рейтинг: +14

      Serega1985 > Serega1985 6 ноября 2015, 21:17

      И кто играть будет третий?Ростов или локо

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 ноября 2015, 21:16

      Целиком и полностью поддерживаю слова Ломбертса.+100500

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > vit1903 6 ноября 2015, 23:10

      Ну ты то интеллектуал небось!

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear > vit1903 7 ноября 2015, 01:25

      Спасибо за комплимент(про юношу)-вашим языком пишу,чтоб понятней...

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 6 ноября 2015, 21:13

      А смысл?

      -1
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      Рейтинг: +101

      Ver 6 ноября 2015, 20:29

      Это как-то ни о чем, заслужит-будут...

      0
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