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    Президент «Рубина»: «До зимы команду будет тренировать Чалый, а дальше посмотрим»

    Президент "Рубина" Ильсур Метшин рассказал о ближайших целях, которые были поставлены перед командой.

    "Еврокубки? Честно скажу, что пока рано думать о таких задачах. Эту половину сезона мы закончим с нынешним тренером, а дальше все будет зависеть от результата. Сейчас задача – подняться как можно выше перед зимней паузой. Нужно закончить сезон как минимум выше средней половины таблицы.

    Необходимо вдумчиво поучаствовать в трансферном окне. У нас в каждой линии есть пробелы, трансферную политику нужно правильно переосмыслить. Этот год, скажем так, будет годом возвращения атмосфер в "Рубин". Многое поменялось, и мы хотели бы вернуть рубиновскую атмосферу в болельщиков и игроков. А дальше уже ставить серьезные задачи", - отметил президент казанцев.

    Источник: ТАСС

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    06.11.2015 19:46
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