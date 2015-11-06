Эштреков: «Надеюсь, что «Локомотив» не выпадет из тройки»

Бывший главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков дал оценку железнодорожникам в нынешнем сезоне, а также назвал проблемные позиции, которые команде необходимо укрепить.

- Серьезная часть сезона уже позади. Как вам "Локомотив" при Игоре Черевченко?

- Команда пока идет нормально. Сезон "Локо" начал хорошо, играл очень достойно, но недавно возникли проблемы, команда чуть-чуть сдала. Виной этому и травмы, и удаления. Отсутствие того же Тарасова для команды не прошло незаметно, ведь он игрок сборной, который смотрелся достаточно хорошо. В следующей игре против "Зенит" нас ждет интересное зрелище, ведь две команды стоят рядом в турнирной таблице. Думаю, "Локомотив" сделает все, чтобы достойно выйти из этой ситуации. Тренерский штаб также достойно справляется со своей задачей.

- Многие из ваших коллег называют основным преследователем ЦСКА "Зенит", а не "Локомотив". Вы согласны с этим?

- Рано сейчас о чем-то судить, но если посмотреть на составы клубов, то у "Зенита" команда выглядит мастеровитее. У них есть и Халк, и Витсель, и много других хороших футболистов. В Лиге Европы "Локомотив" выступает прекрасно, но в чемпионате не все так гладко. У каждого свое мнение. Лично я надеюсь, что из тройки "Локомотив" не выпадет.

- Какие позиции на поле вы бы назвали самыми проблемными у железнодорожников?

- Анализ таких тем должен проводиться тренерским штабом и руководством. Лично мне кажется, что если у "Локомотива" будет шанс приобрести качественных футболистов в линию обороны и атаки, то им нужно воспользоваться. Средняя линия красно-зеленых не так нуждается в изменениях, как выше озвученные.