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    Ниасс: «Рад, что опять удалось отличиться»

    Форвард московского "Локомотива" Умар Ниасс прокоментировал игру своей команды в матче четвертого тура Лиги Европы против турецкого "Бешикташа". Напомним, матч завершился со счетом 1:1.

    "Это была трудная, но хорошая игра. У нас много травмированных, но мы бьемся в каждом матче вне зависимости, где он проходит — дома или на выезде. Сегодня мы показали отличный футбол, набрали одно очко и теперь будем готовиться к оставшимся поединкам", - отметил форвард.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    06.11.2015 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 6 ноября 2015, 21:18

      Ниасс- гений!!! Сохранить бы теперь его в Локо!

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      Рейтинг: -12

      Qigong 6 ноября 2015, 20:01

      Напомню: Бешикташ лидирует в чемпионате турции (не самом плохом чемпионате) и два матча, когда Локо был "на спаде", они не смогли обыграть нас. Поэтому считаю хорошим результат противостояния с турками.

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