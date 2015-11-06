Ниасс: «Рад, что опять удалось отличиться»

Форвард московского "Локомотива" Умар Ниасс прокоментировал игру своей команды в матче четвертого тура Лиги Европы против турецкого "Бешикташа". Напомним, матч завершился со счетом 1:1.



"Это была трудная, но хорошая игра. У нас много травмированных, но мы бьемся в каждом матче вне зависимости, где он проходит — дома или на выезде. Сегодня мы показали отличный футбол, набрали одно очко и теперь будем готовиться к оставшимся поединкам", - отметил форвард.