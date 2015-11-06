Игонин: «Не удивлюсь, если Халк покинет «Зенит»

Бывший полузащитник питерского "Зенита" Алексей Игонин заявил, что бразильский форвард Халк может покинуть команду. По словам Игонина, это может случиться после ухода Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера.



"Если Халк востребован на сегодняшний момент на футбольном рынке, то исключать его ухода нельзя. Стоит учитывать, что сегодня в стране не самая лучшая экономическая ситуация. Не стоит сравнивать время, когда он приходил в клуб и сейчас", - отметил Игонин.