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    Игонин: «Не удивлюсь, если Халк покинет «Зенит»

    Бывший полузащитник питерского "Зенита" Алексей Игонин заявил, что бразильский форвард Халк может покинуть команду. По словам Игонина, это может случиться после ухода Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера.

    "Если Халк востребован на сегодняшний момент на футбольном рынке, то исключать его ухода нельзя. Стоит учитывать, что сегодня в стране не самая лучшая экономическая ситуация. Не стоит сравнивать время, когда он приходил в клуб и сейчас", - отметил Игонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2015 18:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +628

      kanav67 6 ноября 2015, 22:34

      Газпром не интересует экономическая ситуация в стране. Миллер с удовольствием платит огромные деньги из госказны. Поэтому Халк никуда не уйдет, таких денег ему нигде не дадут

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      Рейтинг: -10

      SFat 6 ноября 2015, 20:26

      Не удивлюсь, если дзюба в следующем году получит травму не совместимую с карьерой, например, как у Юрия Тишкова в своё время

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      Рейтинг: -10

      SFat > Ardenn 6 ноября 2015, 21:11

      Умойся и побрейся)))

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