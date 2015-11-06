Игонин: «Не удивлюсь, если Халк покинет «Зенит»

Газпром не интересует экономическая ситуация в стране. Миллер с удовольствием платит огромные деньги из госказны. Поэтому Халк никуда не уйдет, таких денег ему нигде не дадут
Бывший полузащитник питерского "Зенита" Алексей Игонин заявил, что бразильский форвард Халк может покинуть команду. По словам Игонина, это может случиться после ухода Андре Виллаша-Боаша с поста главного тренера.
"Если Халк востребован на сегодняшний момент на футбольном рынке, то исключать его ухода нельзя. Стоит учитывать, что сегодня в стране не самая лучшая экономическая ситуация. Не стоит сравнивать время, когда он приходил в клуб и сейчас", - отметил Игонин.