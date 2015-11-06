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    Промес и Депай были вызваны в сборную Голландии на матчи против Германии и Уэльса

    Официальный сайт Королевского футбольного союза Голландии сообщил о вызове в сборную полузащитника Мемфиса Депая из «Манчестер Юнайтед» и полузащитника Квинси Промеса из московского «Спартака».

    Напомним, что сборная Голландии не сыграет на чемпионате Европы-2016. Мемфис Депай уже долгое время не попадает в основу манчестерского клуба.

    Вратари: Яспер Силлессен («Аякс»), Мартен Стекеленбург («Саутгемптон»), Кеннет Вермеер («Фейеноорд»).

    Защитники: Хайро Ридевалд («Аякс»), Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Джеффри Брума (ПСВ), Виргил ван Дейк («Саутгемптон»), Дэрил Янмаат («Ньюкасл»), Йоел Велтман («Аякс»), Теренс Конголо («Фейеноорд»), Кенни Тете («Аякс»).

    Полузащитники: Уэсли Снейдер («Галатасарай»), Йорди Класи («Саутгемптон»), Дэви Клаассен («Аякс»), Арьен Роббен («Бавария»), Марко Веинович («Фейеноорд»), Джорджиньо Вейналдум («Ньюкасл»), Эльеро Элиа («Фейеноорд»), Рихедли Базур («Аякс»), Мемфис Депай («Манчестер Юнайтед»), Квинси Промес («Спартак»).

    Нападающие: Бас Дост («Вольфсбург»), Клас-Ян Хунтелар («Шальке-04»), Люк де Йонг (ПСВ).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 17:21
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